شكرا لقرائتكم بعد عودة شيرين للسينما.. هذا مصير من سبقوها في العودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 16 عاما من الغياب عن السينما أنهتها الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، التي تستعد لتصوير فيلم جديد بصحبة المنتج وليد منصور والكاتب أمير طعيمة.

على أن يكون الفيلم استعراضياً له طابع كوميدي، وهو ما رحبت به شيرين كثيرا، وقررت التوجه إلى صالة الألعاب الرياضية من أجل استعادة رشاقتها كي تؤدي الاستعراضات الخاصة بالعمل.

وينطلق تصوير الفيلم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل دون تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن، إلا أنها بذلك تنهي غيابها عن السينما منذ أن قدمت فيلم "ميدو مشاكل" عام 2003.

"العربية.نت" يستعرض في التقرير تجارب عدد من النجوم الذين عادوا إلى السينما بعد سنوات من الغياب، وكيف كانت تجربتهم بعد هذه الفترة.

ثنائية محمود ياسين ولبنى عبد العزيز

قبل 7 سنوات قدمت الفنانة بشرى فيلما بعنوان "جدو حبيبي"، عاد من خلاله الثنائي محمود ياسين ولبنى عبد العزيز إلى السينما مرة أخرى بعد سنوات من الغياب.

حيث كان الظهور الأخير لياسين قبلها بما يقرب من 4 سنوات، فيما كانت لبنى عبد العزيز غائبة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي، وكان هناك رهان على مدى استقبال الجمهور للتجربة.

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الفيلم لم يتمكن وقتها من تحقيق إيرادات مرتفعة، كما أنه شهد الظهور الأخير للثنائي، حيث ابتعد محمود ياسين عن التمثيل دون مبرر أو سبب معلن، وهو نفس ما حدث مع لبنى عبد العزيز.

السينما لا تبتسم ليوسف الشريف

تبدو عودة شيرين مشابهة للفنان يوسف الشريف، الذي استطاع أن يفرض نفسه نجما على الموسم الدرامي في شهر رمضان من كل عام طيلة السنوات الأخيرة.

وهو ما حققته شيرين بمسلسلها "طريقي" الذي حقق نجاحا لدى الجمهور، إلا أن يوسف الشريف الذي ابتعد عن السينما منذ عام 2009 حينما قدم فيلم "العالمي".

وبعد سنوات طويلة من النجاح الدرامي قرر أن يعود إلى السينما، وقدم في العام الماضي فيلم "بني آدم" وقرر أن يخرج من سباق الدراما لعامين، ورغم الطموحات العالية التي وضعها الجمهور على الفيلم إلا أنه لم يتجاوز الـ 10 ملايين جنيه في شباك التذاكر.

متى يعود عمرو دياب؟

شيرين عبد الوهاب إن كانت قد أعلنت عن عودتها بفيلم وحددت موعد انطلاق تصويره، إلا أن السيناريو الحادث مع عمرو دياب قد يتكرر، في ظل إعلانه عن عودته إلى السينما بعد سنوات طويلة.

إلا أنه منذ إعلانه قبل ما يقرب من 3 سنوات عن العودة لكنها لم تتحقق حتى الآن، وتارة يتحدث عن العودة بفيلم تشاركه بطولته دينا الشربيني ويخرجه طارق العريان، وتارة أخرى يتحدث عن العودة من خلال مسلسل، إلا أن أحد الأمرين لم يتحقق حتى الآن.

وهو ما يدفع للجمهور لانتظار ما سيحدث في تجربة شيرين، وهل ستعود فعليا للسينما ببطولة مطلقة، بعد أن كانت نجمة لفيلم أحمد حلمي قبل 16 عاما.