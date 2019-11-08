شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى مساء اليوم الجمعة، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 28، ويشاركه فى الحفل كل من الفنانة نهاد فتحى، الفنان أحمد عصمت، وفقرة قانون للفنان ماجد سرور، وذلك بقيادة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة حازم القصبجى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.