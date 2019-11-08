مصطفى بسيط ناعيًا هيثم زكي: "واحد من أنضف أصدقائي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان الشاب مصطفى بسيط، أحد نجوم "مسرح مصر"، تغريدة عبر "تويتر"، نعى بها الفنان هيثم أحمد زكي وصديق آخر له يُدعى محمد البحيري ، اللذين وصفهما بأعز أصدقائه.
كتب بسيط: "في يوم واحد يتوفى اتنين من أنضف أصدقائي اللى عرفتهم، وداعًا هيثم أحمد زكي، وداعًا محمد البحيري، نسألكم الفاتحة".
توفي الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس في منزله بمنطقة الشيخ زايد. وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود، حيث حرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن.
ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
متابعة تغطية الخليج 365 لوفاة هيثم أحمد زكي.. اضغط هنا
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