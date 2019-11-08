بهاء الدين محمد يرثي هيثم زكي بقصيدة.. هذا ما كتبه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الشاعر الغنائي الكبير بهاء الدين محمد، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" تدوينة لشعر كتبه في رثاء هيثم أحمد زكي.
كتب الشاعر بهاء الدين محمد: "أبوك يا هيثم راح وسابلك قلوب بتعشق طلته..
يعني ميراثك كان قلوب بتحب فيك أنت وأبوك.. روحتله؟!.. طيب أمانة تقوله إنه لسه حي.. وإن موتك يا ابني وجع الناس وطلعوا يودعوك.. مالكش أم إزاي؟!.. دي كل الأمهات باكية عليك.. وكل أب حزنه عليك لو حتى صمت.. كأنه أبوك".
توفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر الخميس في منزله بمنطقة الشيخ زايد. وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود، حيث حرص على حضورها عدد كبير من نجوم الفن.
ومن المقرر أن يقام عزاء هيثم أحمد زكي مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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