رسالة خاصة جدًا من "الأخ غير الشقيق" للفنان هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر المخرج عمر زهران، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، رسالة من رامي عزالدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الفنانة هالة فؤاد.

كتب عمر زهران: "رسالة خاصة جدًا من رامي عز الدين: إنا لله وإنا إليه راجعون، ننعى بمزيد من الحزن والألم والأسى فقيد الشباب وفقيد العائلة الغالي المغفور له الفنان الشاب الجميل هيثم زكي".

وأضاف رامي في رسالته: "أخي الغالي هيثم، لا أستطيع أن أعبر عما في داخلي من حزن، لا أتخيل أنني فقدت أقرب إنسان لي. ألم نتعاهد أن يكون كلا منا سندًا للآخر لماذا تركتني وحدي يا أغلى ما عندي. الألم كبير والفجيعة في فقدانك أكبر وأعظم".

وتابع: "دعائي لربي أن يجعل مثواك الجنة وأن يغفر لك ويرحمك رحمة واسعة بقدر عظمته وقدرته، لن أنساك أبدًا وستظل ذكراك دائمًا معي أينما ذهبت وأينما كنت، رامي عزالدين بركات".

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وعلى لسان عز الدين بركات والد رامي: "ابني وحبيبي هيثم كنت لي نعم الابن والصديق لقد كانت صدمتي وفجيعتي أكبر من أن توصف ويعجز لساني عن وصفها، تركتنا ولكن عزاءنا إنك في رحاب الله لن أنساك أبدًا ما حييت حتى ألقاك عزالدين بركات".

توفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس في منزله بمنطقة الشيخ زايد، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود. ومن المقرر أن يقام العزاء مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. ​

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