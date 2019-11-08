تراند اليوم : فيديو| قبلة أمير سعودي لـ"أصالة" تفجر ضجة واسعة.. وشيخة قطرية تعلق...



فيديو تقبيل الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد لرأس الفنانة أصالة يثير ضجة.. وهذه تعليقاتهما

ضجة واسعة أثارها مقطع فيديو يظهر فيه أمير سعودي وهو يقوم بتقبيل رأس المطربة السورية "أصالة"، الأمر الذي استدعى قيامها بالرد على الجدل الواسع والتعليقات التي عبرت عن رفضها لهذا التصرف.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تعليق عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم.. سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. وإلا مافعلته علنًا.. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب اليه".

فيما ردت أصالة بتغريدة توجهت بها إلى الأمير قائلة: "سيّدي سموّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد الغالي العزيز ، كلماتك تُعلي منّ شأني ، كما هو تواضعكم دائماً يزيد من احترامي وتقديري ، تقديركم لموهبتي يدفعني لأنّ أستحقّ ثقتكم ، وقربي منّ عائلتكم شرف كبير وسعاده ، وماقدّمته منّ أشعاركم وثّق خطواتي وارتقى بي".

وأعاد الأمير توضيح موقفه من الجدل المثار، بعد أن أعاد نشر تغريدة لحساب يحمل اسم أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر "لؤلؤة بنت جاسم آل ثاني"، التي علقت: "من الخلفة محتار هي أخت أو مثل بناتك!الله يجيرنا مما جرالك!! هل هذا يعني أنه يحق لكل رجل يرى أمراءه مثل أخته أن يقبلها أو يقترب منها!! طرت ولا وقعّت كبيرة! لكن الله الكبير وبحركة بسيطة يكشف المتملقين!!".

ورد الأمير عليها بالقول: "خطأ شرحت ملابساته وجل من لا يخطئ .. واكرر .. أستغفر الله المطلع على النوايا وأتوب اليه.. ولكن أن يعظني أمثالك.. فشر البلية ما

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