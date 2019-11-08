شاهد: سيلين ديون تغني baby shark على طريقتها الخاصة

شاركت النجمة الفرنسية الشهيرة سلين ديون جمهورها بمقطع فيديو طريف تغني فيه أغنية الاطفال الشهيرة baby shark على طريقتها الخاصة أثناء ركوبها السيارة.

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