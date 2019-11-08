اليوم.. أسرة الراحل هيثم أحمد زكي تقيم سرادق العزاء بالزقازيق

تقيم أسرة الفنان هيثم أحمد زكي، الذيوافته المنية، الخميس، سرادق عزاء له، اليوم الجمعة، بمدينة الزقازيق.
قال شريف إبراهيم إمام ابن عمة الفقيد، إن الأسرة فوجئت بوفاته فيوقت مبكر من صباح الأمس في هذه السن المبكرة.. داعيًا له بالرحمة والمغفرة.
يذكر أن أسرة الفقيد هيثم أحمد زكي، الذي توفى عن عمر ناهز 35 عامًا، متأثرًا بهبوط حاد في الدورة الدموية، ووري جثمانه الثرى بمقبرة والده.
كان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية صرح أمس بأنه سيقام عزاء للفقيد غدًا السبت في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
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