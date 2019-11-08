حسين الجسمي.. خطير!

متابعة بتجـــــــــــرد: طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة تحمل اسم “خطير” عبر المتاجر الرقمية الموسيقية الكبرى.

تحمل الأغنية الإيقاعات الخليجية الراقصة، ويُبدع الجسمي في غنائها، فيقدّم للجمهور جرعة زائدة من الحبّ والغزل بإحساسه المرهف وأدائه المتقن.

ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي يُقدّم فيها حسين الجسمي أغنيات يثبت من خلالها لجمهوره في الوطن العربي وبلدان الإغتراب أنه “خطير” في الإبداع، فيسعى إلى تقديم الأفضل لهم ويكون دائمًا على مستوى توقعاتهم وأكثر.

الأغنية من أشعار معالي الأستاذ الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، ألحان وغناء حسين الجسمي، توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “خطير” حققت رواجًا واسعًا فور إطلاقها، وحصدت نسبة مشاهدة عالية جدًا عبر قناة الجسمي على موقع “يوتيوب”.

كلمات الأغنية:

خطير في طبعك خطير بلونك

خطير يا ربي يكون فـ عوني

ولي يحبك صار لك مجنونك

وأنا أحبك موت لو لاموني

خطير يلي تمتلكني عيونك

اقرا جنون الحب وسط عيوني

لو هز في يوم الغرام ركونك

أنا من اسبابك تطيح اركوني

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مظنونك اللي تعرفه مظنونك

و فيكم حشا لا ما تخيب ظنوني

يا اغلى البشر اقولها ممنونك

إن دار فنجان الغلا قهووني

متصوعً من سبِّتِك مفتونك

و غيرك فلا إنسان يدخل كوني

يكفي تلم الليل فوق متونك

و اذا انتثر يا اهل العشق ثيبوني

أسكر بمسك التبت ريح غصونك

إن هب من عودك يجن جنوني

لانك خطير بشكلك و مضمونك

عليك كل الناس بيحسدوني

لمشاهدة فيديو أغنية “خطير”: