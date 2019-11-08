بسمة بوسيل تشدو بأغنية الطفولة وزوجها تامر حسني يُهنئها

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت بسمة بوسيل “أغنية الطفولة” بصوتها، في إهداء منها إلى جميع أطفال الوطن العربي.

وأعادت بسمة تقديم الأغنية، بعد أن كانت قد غنّتها منذ سنوات خلال مشاركتها في الموسم السادس من برنامج “ستار أكاديمي” في عام 2009، بأداء أكثر من رائع حبس حينها الأنفاس.

يأتي طرح “أغنية الطفولة” بصوت بسمة بوسيل في ظلّ الأوضاع الصعب التي تسيطر على العديد من البلدان العربية، وتحرم الأطفال من أن يعيشوا طفولتهم كما يجب.

وبعد طرح الأغنية، توجهت بسمة إلى الجمهور ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي وأشارت إلى أن “أغنية الطفولة” من أقرب الأغاني إلى قلبها. وأضافت بسمة أن إحساسها في هذه الأغنية بعد أن أصبحت أمًا مختلف تمامًا عن السابق وكتبت: “هاد الاغنية من اعز الاغاني على قلبي احساسي بكل كلمة فيها و انا ام مختلف تماما عن احساسي فيها و انا بنت في عمر ١٧ ، يا رب يحمي أطفالنا و يجعل البسمة عمرها ما تفارقهم ، مع حبي”.

وأعرب النجم المصري تامر حسني، زوج بسمة، عن إعجابه الكبير بالأغنية، وبخطوة زوجته بسمة في إعادة تقديمها بصوتها، فهنأها عليها عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، وكتب: “الله الله حلوه أوي يا حبيبتي برافو إختيار الأغنية دي إنك ترجعيها”.

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وتابع نجم الجيل: “في ناس كتير بيحبوها وأنا أولهم. ربنا يحفظ كل طفل ويحفظ وطنا الغالي”.

حققت الأغنية بصوت بسمة بوسيل رواجًا واسعًا بين الجمهور، فغصّت بها مواقع التواصل الإجتماعي وتصدّرت قائمة الأكثر تداولًا في عدد كبير من البلدان العربية.

تجدر الإشارة إلى أن “أغنية الطفولة” بصوت بوسيل، هي موسيقى جلال فهمي، أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع Romer.

لمشاهدة فيديو “أغنية الطفولة”: