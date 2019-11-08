كيتي بيري أحدثهم.. نجوم وفنانون عالميون زاروا الأهرامات

تجذب دائما روائع الحضارة المصرية المشاهير من شتى بقاع الأرض، وطالما حرص الفنانون والسياسيون على زيارة مصر لالتقاط الصور التذكارية أمام أبرز صروحها، هرم خوفو الأكبر.

ودللت على ذلك الزيارة التي قامت بها المغنية الشهيرة كيتي بيري، مطلع نوفمبر الجاري، حين قررت الاحتفال بعيد ميلادها برفقة خطيبها الحالي النجم أورلاندو بلوم، أمام أهرامات الجيزة.

وجمع موقع "سي نيوز" قائمة بأبرز نجوم ونجمات هوليوود الذين سبق لهم زيارة الأهرامات حديثا، وحرصوا على التقاط صور تذكارية أمام الهرم الأكبر.

وكان من بين هؤلاء النجوم كل من النجمة بيونسيه، التي سبق لها زيارة الأهرامات في عام 2009، والنجمة سلمى حايك التي سبق لها زيارة الأهرامات في العام نفسه أيضا.









ومن مشاهير هوليوود خارج مجال التمثيل، باريس هيلتون التي زارت الأهرامات في 2010، والمغنية الشهيرة ماريا كيري، التي قامت بزيارة للأهرامات في العام نفسه.





Advertisements

وخلال عام 2011، قام النجم الكبير فان ديزل بزيارة للأهرامات، وحرص على التقاط صورة تذكارية أمام تمثال أبو الهول، وخلال العام نفسه، زار النجم الكبير جون كلود فان دام الأهرامات.





وخلال عام 2015، قام النجم الكبير مورجان فريمان بزيارة لمنطقة الأهرامات خلال تصوير أحد الأفلام الوثائقية، وكذلك المغنية الشهيرة "شاكيرا".





وكانت أحدث الزيارات من المشاهير لمنطقة الأهرامات، زيارة النجم ويل سميث وأسرته للأهرامات عام 2017، ومن بعده في عام 2018، جاءت المغنية والعازفة الأمريكية الشهيرة "إليشيا كيز" إلى مصر لزيارة الأهرامات برفقة أسرتها.





وكانت أحدث زيارة من جانب مشاهير هوليوود، هي زيارة النجمة كاتي بيري، التي حرصت على اصطحاب 12 فردا من أصدقائها للاحتفال بعيد ميلادها بجانب الأهرامات.