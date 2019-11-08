مروان خوري يعود الى الفصحى

بعد ان تواجد في الفترة الماضية في الاستديو، يعمل الفنان الشامل مروان خوري على أغنية جديدة من المتوقع أن تبصر النور قريباً.

وكشف برنامج “تراندينغ” ان نجم “العد العكسي” يعمل على أغنية جديدة بالفصحى.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها “خوري” عملاً بالفصحى، حيث سبق له وقدّم مطلع “كل القصايد” الأغنية التي يستهلها ببيتين شعريين للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد.

وكان مروان خوري قد انتقل إلى الكويت بعد ان أحيا حفلاً ضخماً على خشبة المسرح الكبير دار الاوبرا المصري يوم الأحد الفائت، حيث أحيا حفلة في قاعة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أمس الخميس 7 الجاري تكللت بالنجاح الكبير، كما ضرب موعداً مع الجمهور الليلة بحفلة ثانية في قاعة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

ثم ينتقل مروان الى عمان لإحياء حفلة فنية على مسرح دار الأوبرا السلطانية بمدينة مسقط العمانية، منتصف شهر تشرين الثاني المقبل.