عمرو دياب يؤكد أنه يلعب رياضة قبل أي حفل غنائي له وجمهور الرياض أبهره

أجرى الهضبة عمرو دياب، حوارًا تلفزيونيًا مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، قبل صعوده لمسرح حفله في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض.وقال عمرو دياب: «بطلع لجمهوري على طول فور حضوري لمكان الحفل.. مش بشوف الجمهور قبل الصعود، فجمهور الرياض أبهرني وسعيد باستقبالهم لي للمرة الثانية».

وأوضح عمرو دياب أنه يتبع سياسة جديدة في طرح ألبومه الجديد «أنا غير»، وهي طرح أغنية كل 15 يومًا، لافتا إلى أنه سيفتتح حفل الرياض بأغنية «يا ساحر» كلمات تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى، مشيرًا أنه يتفاءل بها.وتابع الهضبة: «بشتغل وبجتهد وبلعب رياضة قبل صعودي للمسرح قبل إحيائي أي حفل، فهذا تقليد لي منذ بداياتي في بورسعيد، فالحفلات أصبحت تحتاج لمجهود كبير ودائما أحرص أن أكون عند حسن ظن جمهوري».

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وحضر حفل عمرو دياب في موسم الرياض أكثر من ٣٠ ألف متفرج حيث غنى في ساحة مسرح محمد عبده، التي تعد الأضخم ضمن مسارح موسم الرياض للترفيه، ووجه الهضبة شكره للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، لدعوته له للمشاركة في موسم الرياض ولقاء جمهور السعودية.

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