تأجيل حفل تامر عاشور وساندي لهذا السبب

أعلنت شركة "إكس جينريشن إيجيبت" المنظمة لحفل النجم تامر عاشور والفنانة ساندي، المقرر إقامته الجمعة، بنادي ايروسبورت بطريق المطار، تأجيل الحفل لدواع أمنية.

وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان عن الميعاد الجديد للحفل خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر موقع يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهم: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".

بينما تستعد ساندي لطرح ألبومها الجديد "اتنين في واحدة" المكون من ٨ أغنيات خلال الفترة المقبلة.

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