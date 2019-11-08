عاصي الحلاني يحيي حفلا غنائيا في مهرجان الموسيقى العربية الجمعة

يحيى المطرب اللبناني عاصي الحلاني مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، ويشاركه في الحفل كل من الفنانة نهاد فتحي، الفنان أحمد عصمت، وفقرة قانون للفنان ماجد سرور، وذلك بقيادة الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة حازم القصبجى بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدي زايد.

ويحيى حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوي، محمد الحلو، هاني شاكر، انغام، عاصي الحلانى، الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، أصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هي فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولي للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمي، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

تعرف على موعد حفل عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقى العربية

الحلاني يؤكد الأرقام لا تصنع النجومية