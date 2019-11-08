ريهام عبد الحكيم تتألق في حفلها بمهرجان الموسيقى العربية



أحيت المطربة ريهام عبد الحكيم، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرين وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وافتتحت عبد الحكيم الحفل بأغنية "الفن" للشاعر صالح جودت والملحن محمد عبد الوهاب، وقدمت بعد ذلك ٧ أغنيات وهم: "اكدب عليك، وغلطة واحدة، ووام راح منك يا عين، وعايسة حكاية، والحب اللي كان، والحب كدة"، واختتمت الحفل بأغنية "فيها حاجه حلوة" وسط ترحيب الجمهور.

وافتتحت، مساء الجمعة 1 نوفمبر، وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور مجدي صابر، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان الموسيقى العربية، وتستمر فعالياته حتى 12 من الشهر نفسه.

ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وتضم أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافي، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.

Advertisements

قد يهمك أيضاً :



