إسماعيل يرد على اتهامه بالغرور عبر مواقع التواصل

انتشر مؤخرًا فيديو للفنان محيي إسماعيل وهو يرد على سؤال حول رأيه في فيلم "الممر" قائلا إنه لا يعرف سوى فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" وأن دوره فيه كان عبقرياً، واتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالغرور بعد انتشار الفيديو بشكل واسع.

وتم التواصل مع الفنان محيى إسماعيل، ليرد على تلك الاتهامات، حيث قال: "هل الثقة في النفس تسمى غرورًا، كل شخص له أسلوب وشكل وهذا هو شكلي وأسلوبي وطريقتي، ومنذ 50 عامًا وأنا لدي هدف في رأسي أريد تحقيقه ومن أجله درست الفلسفة وهي المدرسة الصعبة المعقدة، وبدأت بفيلم (الإخوة الأعداء) وكنت في ذلك الوقت لا أملك أي شيء، وكنت مع 11 نجمًا في الفيلم وهم ذئاب المرحلة، وحصلت على جائزة أفضل ممثل من بينهم جميعًا، ولذلك اقتربت من الهوس والجنون لأنني أصبحت أمتلك جمهورًا بسبب دوري في هذا الفيلم".

وأضاف: "عندما يعمل الإنسان في صمت ويبدأ حياته وهو شاب عصامي لا يمكن أن يكون مغرورًا، ولكن تسمى ثقة بالنفس ولكن في مصر الثقة بالنفس تسمى غرورًا".

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