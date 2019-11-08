العريان يكشف حقيقة زواجه من فنانة سورية وطلاقة أصالة

كشف المخرج طارق العريان حقيقة ما تردد الأيام الأخيرة عن طلاقه من الفنانة السورية أصالة وزواجه من الفنان السورية نسرين طافش، من خلال لقاءة ببرنامج "عرب وود" ،قائلا:"إنه على مدار السنوات يسمع العديد من الشائعات ولكن انه لا يركز في هذا الكلام لكونه شائعات لا أساس لها".

وخلال الأيام الماضية انتشر في الوسط الفني وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبار تفيد أنه تم انفصال طارق عن زوجته أصاله وانها سافرت الى دبي برفقة ابنائها، حيث أعلنت أصالة عبر صفحتها على الإنستغرام نفيها لما تردد من شائعات وانهما مثل أي زوجيين يحصل بينهم خلاف ولكن العلاقة بينهم تكن كل المشاعر والاحترام.

وعلقت نسرين طافش، أن الأشخاص الذين يخلقون الإشاعات هم أشخاص فاضيه، وغرضهم خلق التوترات والمشاكل.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

زوج أصالة نصري يثير الجدل لتخليه عن خاتم الزواج بأحدث صور له

أصالة تنشر صورة تجمعها بوالدتها وشقيقها وأبنائها دون طارق العريان