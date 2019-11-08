محمد الشرنوبي يكشف حقيقة خطوبته من مطربة شابة

كشف الفنان محمد الشرنوبي، عن حقيقة خطوبته من المطربة الشابة هالة رشدي وذلك بعد ما أثير مؤخرا وانتشار عدد من الصور التي تجمعهما معا.
وقال الشرنوبى خلال لقائه ببرنامج "theinsiderar"، كل ما يتردد عار تماما من الصحة وهى مطربة صوتها قوى وتتمتع بإحساس جميل في الغناء ولم تربطني بها أي علاقة كما ردد البعض.
ومن ناحية أخرى دحض محمد الشرنوبى، اتهامه، بتقليد تامر حسني من خلال اللوك الذي ظهر به في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن هناك فرقا كبيرا بين الشكلين وأتصور أنها غير مقصودة خاصة أنني لم أقابل تامر حسني منذ فترة طويلة.
يذكر أن أزمة محمد الشرنوبى مع المنتجة سارة الطباخ مازالت قائمة وذلك بسبب عقد الاحتكار الذى وقعه معها الذى يمنعه من الغناء حتى بعد انتهاء العقد.
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