أنغام تُبكي والدتها خلال حفلها في دار الأوبرا المصرية بحضور النجوم

حضرت السيدة مجيدة عبد العليم والدة الفنانة المصرية أنغام، حفل ابنتها في دار الأوبرا المصرية، الذي أقيم مساء الأربعاء، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

وبدت والدة أنغام في غاية التوتر وتحاول منع دموعها من النزول، أثناء الاستماع لابنتها وهي تغني على المسرح، وذلك في الفيديو الذي نشرته الفنانة المصرية زينة.

وعلقت زينة على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" قائلةً: "عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها، إحساس غريب.. وأنا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها.. الأم فرحانة بنجاح بنتها والدة انغام في حفلة انغام بدار الأوبرا المصرية".

وأضافت: "أول مرة أحضر حفلة في الأوبرا إحساس حلو أوي.. شكرًا أنغام.. كنتي أكتر من رائعة، ربنا يحفظها ويحفظ أمي وأمهاتكم جميعًا".

وأحيت أنغام، حفلها مساء أمس الأربعاء، ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقى العربية، والمُقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية بأغنية، واختتمت الحفل بأداء أغنية "سيدي وصالك".

وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم نبيلة عبيد، إلهام شاهين، هالة سرحان، أحمد السعدني، زينة، إنجي علي، عماد متعب وزوجته يارا نعوم.

وتألقت أنغام في الحفل بإطلالة ساحرة؛ إذ ارتدت فستانًا خطف أنظار الحضور، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع كل أغنية تقدمها، وقالت الفنانة لجمهورها: "يا رب تكونوا مبسوطين".

ومن بين الأغاني التي قدمتها الفنانة المصرية في الحفل: "حالة خاصة جدًا، ياريتك فاهمني، بقول نسياك، ولا دبلت، هدنة، أساميك الكثيرة، حيران، هبدأ من الآخر، على حسك في أيامي، مطمنة، مهزومة، بين البينين، اتجاه واحد، نزوة، قلبك، بتوصفني بتكسف، وسيدي وصالك".

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يذكر أنَّ الفنانة المصرية أنغام أثارت جدلًا واسعًا على مدار الأشهر الماضية، بعد زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية أصالة.

وتسببت هذه الزيجة في حدوث مقاطعة بين أنغام والفنانة أصالة، خاصة أن زواجها من أحمد إبراهيم جاء على حساب ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، والتي تدعى ياسمين عيسى ولديها من الموزع الموسيقي ولدان.

وواجهت أنغام بعد هذا الزواج هجومًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إياها خطفت رجلاً من زوجته، ولم تصن صداقتها مع الفنانة أصالة، فيما دافع عنها قليلون وأكدوا أنه لا توجد امرأة تجبر رجلاً على فعل شيء هو لا يريده.

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