شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق طبيب بشرى فى مسلسل"بخط الإيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان أحمد رزق شخصية طبيب بشرى خلال أحداث مسلسله "بخط الإيد"، الذى يواصل تصويره فى استوديو فرعون بديكور شقة، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة يسرا اللوزى وآخرين من النجوم، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يومين.

ويتم تصوير المشاهد بشكل يومى للانتهاء من العمل، حسب الخطة الزمنية التي وضعتها الشركة المنتجة بالاتفاق مع مخرجة العمل شيرين عادل لاسيما أن العرض سيكون في الموسم الشتوي أي مع بداية العام الجديد.

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مسلسل " بخط الإيد " بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، ويسرا اللوزى الذي تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسله "ازى الصحة" عام 2017.

"بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومن تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وتعتمد أحداث المسلسل على الساسبنس والتشويق ووجود لغز من الحلقة الأولى ويتم البحث عن حل هذا اللغز طوال الحلقات، وبذلك يبعتد أحمد رزق عن الكوميديا المعتاد على تقديمها في معظم أعماله الفنية.