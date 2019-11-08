خاص الفن- حلا شيحة تستعد لهيبتا بهذه الطريقةخاص الفن-هذا ما يعطل فيلم أحمد مكي المقبلخاص...

ميرنا وليد - بيروت - بالرغم من عودتها في رمضان الماضي من خلال مسلسل "زلزال" إلا ان الممثلة المصرية حلا شيحة لا تزال تشعر بقلق شديد تجاه عودتها السينمائية وهو ما جعلها تقرر الاستعانة بمدربة التمثيل مروة جبريل وذلك للحصول على كورسات في التمثيل من أجل الإستعداد لتصوير دورها في فيلم هيبتا الجزء الجديد والذي انضمت له مؤخرا مع فريق عمل الجزء الأول عمرو يوسف ودينا الشربيني وياسمين رئيس وماجد الكدواني وشيرين رضا وأحمد داوود من إخراج هادي الباجوري .

الجدير ذكره ان حلا شيحة ستكون ضيفة شرف في مسلسل "بخط الإيد"، مع الممثل المصري أحمد رزق، وتظهر في الحلقة الأولى من العمل، والذي ينتمى لنوعية الـ45 حلقة.



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