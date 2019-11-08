ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من تعاقد الفنان المصري ​أحمد مكي​ على فيلمه السينمائي الجديد من فترة والذي يتعاون من خلاله مع المنتج أحمد السبكي لكننا علمنا بأن العمل الذي تم الإنتهاء من تحضيراته لن يبدأ تصويره خلال الفترة الحالية وذلك لعدم حصوله على الموافقة الرقابية كما أنه لم يتم رفضه بالرغم من تقديم السيناريو قبل اربعة اشهر.

حاول مكي معرفة أسباب هذا التأخير، لكن لم يعرف أي معلومات بخلاف نظام الرقابة، لهذا انتظر هو والمنتج أحمد السبكي الحصول على تصريح بدء تصوير العمل.

يذكر أن آخر إطلالة للفنان أحمد مكي على جمهوره كانت من خلال مسلسل "خلصانة بشياكة"، الذي تم عرضه في رمضان عام 2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن-هذا ما يعطل فيلم أحمد مكي المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.