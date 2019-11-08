خاص بالصور-تشييع جنازة هيثم أحمد زكي بمشاركة نجوم الفن

ميرنا وليد - بيروت - شيعت جنازة الممثل المصري الشاب ​هيثم أحمد زكي​، منذ قليل من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، ونُقل الجثمان إلى مقابر الأسرة بأكتوبر وهي المقابر نفسها التي دفن فيها والده الممثل المصري أحمد زكي، وتم الانتهاء من صلاة الجنازة بمشاركة عدد من نجوم الفن.

وحرص على المشاركة فى تشييع الجنازة عدد من الفنانين والفنانات بينهم: محمد امام، محمد هنيدي، الهام شاهين، أمير شاهين، هشام ماجد، باسم سمرة، عمر السعيد، لقاء الخميسي وزوجها عبد المنصف، دلال عبد العزيز، نهال عنبر، ماجدة زكي، زينة، بوسي شلبي، فيفي عبده، محمد شاهين، منى عبد الغني، محمد فراج، طارق عبد العزيز، ايتن عامر والمخرج علي بدرخان والمخرج عماد البهات، والإعلامي الرياضي أحمد شوبير، نقيب المهن التمثيلية الممثل أشرف زكي.

وكان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي قد توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 35 عاما، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة هيثم احمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية لفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، وتبينت وفاة هيثم، وبعد نقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

تصوير محمد الزهيري