خاص الفن- وائل رمضان معلقاً على التزوير: يرجى من الجميع الانتباه

ميرنا وليد - بيروت - فوجئ الممثل السوري ​وائل رمضان​ بالعدد الهائل للحسابات المزورة التي تحمل اسمه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال لموقع "الفن": لا أمتلك سوى حساب واحد فقط يعرفه كل الزملاء الفنانين والسادة الإعلاميين، وكل باقي الحسابات مزورة وغير صحيحة ولا علاقة لي فيها لا من قريب ولا من بعيد، فيرجى من الجميع الانتباه للموضوع".

فنياً، انتهى رمضان مؤخراً من المشاركة في فيلم "غيوم داكنة" من إخراج أيمن زيدان، وشارك في بطولة مسلسل "الجوكر"، في وقت أجل فيه فيلمه الذي كان ينوي إخراجه حتى يأتي الوقت المناسب.

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