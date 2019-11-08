ماذا ستفعل كارلا بطرس وشيراز في الــ"ويك أند"؟أمينة العلي هاجمت أحلام وسخرت من أنجلينا جولي.. وتعترف...

ميرنا وليد - بيروت - هي ممثلة متميزة، لطالما قدمت أدواراً برهنت فيها عن موهبتها الكبيرة، وتسعى دوماً للتنوع بالأعمال التي تقدمها، ولا تقف عند نقاط معينة بل تجسد الأدوار التي تجد فيها نفسها ولو تطلبت منها عدم التفكير بالسن فلقد جسدت دور الأم على الرغم من أنها لا تزال في مرحلة شبابها وقادرة على أن تكون نجمة مطلقة.

هي الممثلة ​كارلا بطرس​ التي حاورناها عن الثورة ال​لبنان​ية، وكذلك عن مشاريعها المستقبلية والجزء الثاني من مسلسل "ما فيي" وكيف ستطل في فيلم "ويك أند" مع الفنانة اللبنانية ​شيراز​، فكان لنا مع بطرس اللقاء التالي:

ما هو تقييمك للثورة أو الحراك؟ وماذا تتمنين للبنان؟

أنا إنسانة لبنانية عشت الحرب اللبنانية كلها ببشاعتها، أنا مع ثورة كل إنسان يطلب مكافحة الفساد ولديه مطالب محقة، وأنا كأم ومواطنة لي الأهداف نفسها، وأطلب أيضا أن لا يتم تهجير إبنتَيّ إلى الخارج كي يتعلما ويعملا ويستفيد منهما بلد غير لبنان، فلبنان وطنهما ويجب أن يستفيد منهما.

أنا مع محاسبة الفاسدين وهذا حلم كبير وصعب التحقق، لكن أتمنى أن يكون الحراك إيجابياً في هذا الإطار، لأن هناك فساداً عاشه اللبنانيون لمدة 30 عاماً.

أطلقت مؤخراً مجموعة مجوهرات مع ابنتك.. كم أن الممثل بحاجة لمهنة ثانية لأن التمثيل لا يكفيه لحياة معيشية كريمة؟

لدي حب كبير بالموضة والأزياء والمجوهرات، أحببت أنا وإبنتي أن أقدم مجموعة مجوهرات بعنوان "نجمة البحر" لأن كل سيدة هي نجمة، أحسست أنها فكرة جديدة تشبه كل الأعمار وقدمت من النجمة عدة أحجام وألوان.

فإلى جانب التمثيل أحببت أن أقدم شيئاً جديداً فكانت مجموعة "نجمة بحر"، وهي رسالة لكل الذين يدخلون التمثيل أقول لهم من خلالها إن كل فتاة تحب الدخول الى عالم التمثيل يجب أن تكون لديها مهنة ثانية تؤمّن لها حياة كريمة، لأن حياة التمثيل ليست ثابتة، أحياناً توجد ظروف قاهرة تؤثر علينا كممثلين.

نحن اليوم بالتمثيل أفضل من المراحل السابقة، نشهد نهضة في الدراما اللبنانية وكذلك السينما فلقد تحسنت ظروف العمل والأدوار، وانفتح الممثل اللبناني وكذلك الدراما اللبنانية على العالم العربي، وهذا ما أوجد فرص عمل أكثر بالمهنة، لكن مع كل هذا أنصح الجميع بأن تكون لديهم مهنة ثانية إلى جانب التمثيل "لازم الواحد يكون متنوع وخاصة اذا عنده موهبة متل تصميم المجوهرات مثلاً".

ما هو مصير الجزء الثاني من "ما فيي"؟ متى سيعرض؟ وهل تتوقعين أن تكون أصداؤه كما الجزء الأول؟

لم أبدأ التصوير بعد، لكن أقول لكل المشاهدين تابعوا العمل، ستكون فيه مفاجأة كبيرة، وأتمنى أن يحصد الجزء الثاني رواجاً كبيراً كما الجزء الأول وأكثر.

تطلين بفيلم مع الفنانة شيراز.. كيف هي التحضيرات؟

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هو فيلم "ويك أند" وانتهينا من تصويره، وهو من كتابة وإخراج سامي كوجان، وانتاج شركة Day Two Pictures، كانت التجربة مميزة مع فريق العمل، إن شاء الله سيحظى بمحبة الناس، وأنا شخصياً أحب هذا النوع من الأفلام التي تنتمي إلى الأفلام العائلية وتتضمن "لايت كوميدي" (الكوميديا الخفيفة) و"لوف ستوري" (قصة حب).

من بعد "ما فيي" تطلين في العمل بشخصية والدة شيراز؟ إلى أي مدى هي جرأة منك أن توافقي على الدور وأن تطلي بدور الأم لشابة بعمر شيراز؟

ليست لدي عقدة "دور الأم" لكن المهم أن تكون الشخصية مبررة ويجب أن تكون هناك كيمياء بيني وبين الشخصية التي ستكون إبنتي، الى اليوم الناس أحبت أن تراني بهذه الأدوار.

وبالنسبة لفارق العمر بيني وبين الممثلات اللواتي أجسد دور والدتهن هناك تفاوت بين كل عمل، وأرى حالياً أنه يمكن لأية ممثلة أن تقوم بتكبير عمرها أو تصغير نفسها بالماكياج والتجميل "أنا بقتنع بهيدا الشي، لكن من ميلة أخرى الأداء هو اللي بيخلي الناس تقتنع أكتر، وأنا أقدم الجهد كي يقتنع المشاهد، وإن شاء الله أكون عم إنجح".

البعض يعتبر أن لا فارق عمري كبير بينك وبين فاليري ابو شقرا و​زينة مكي​ وشيراز.. ألا تخافين من حصرك بدور الأم خاصة أنك لا تزالين صغيرة بالسن؟

نعم أنا أخاف ذلك، ولهذا السبب إبتعدت في رمضان 2018، لأن الأدوار التي عرضت علي إما تطلب سفراً طويلاً، أو كانت أدوار أطل فيها كـ"أم"، وللمفارقة بأحد الأعمال التي عرضت علي طُلب مني تقديم دور الأم لممثل أكبر مني بالسن فرفضت، بالطبع لا أحب حصري بدور الأم.

أتمنى على الكتاب أن يقدموا أعمالاً للمرأة، وأدواراً للمرأة تظهر فيها فاعلة أكثر، سواء أكانت أدوار خير أم شر مثلاً "رئيسة مافيا، رئيسة مجلس وزراء، صاحبة كباريه، فنانة، راقصة.."، إذاً يجب إبعاد المرأة عن دور الأم والزوجة والحبيبة وعدم حصرها بهذه الأدوار، فالأدوار التي أطلب كتابتها لها وقع كبير على المشاهدين.

كذلك تلك الأدوار تقدم التنوع لنا كممثلات وتغرينا لنقوم بالدور ونعطي أكثر، ونتحدى أنفسنا ونتطور.

ما هي مشاريعك المستقبلية؟

أحضّر لفيلم كوميدي جديد لكن الثورة التي حصلت في لبنان أجلت المشروع قليلاً، وعلى صعيد عملي الثاني في تصميم المجوهرات أحضّر لمجموعة ميلادية مميزة من الألماس والذهب وسيكون اسمها Carla B Creations، كما أنه سيعرض مسلسلي "​ميادة واولادها​" الذي يعرض حالياً على قناة "بي إن دراما"، ويلاقي العمل نسب مشاهدة مميزة إذ تصلني اتصالات ورسائل من خارج لبنان تُثني على العمل خاصة من الإمارات والمغرب وكندا، وأحببت المشاركة فيه لأنني أحب الكوميديا الخفيفة "اللايت كوميدي"، وكذلك النجوم الموجودون في العمل "مهضومين" جداً.