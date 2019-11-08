أمينة العلي هاجمت أحلام وسخرت من أنجلينا جولي.. وتعترف أن "جمالها ربّاني"

ميرنا وليد - بيروت - ​أمينة العلي​ممثلة مغربية ولدت يوم 27 كانون الثاني/يناير عام 1990 بجدة في السعودية،ولديها شقيقان من والدها، وقد إنفصل والديها عن بعضهما، لتتزوج والدتها بعدها من رجل سعودي.

اختيارها للاسم الفني

روتأمينة العليفي احدى المقابلات كيف اختارت اسمها الفني وقالت أن "أمينة" هو اسمها الحقيقي، وعلي هو اسم والدها، وكل ما فعلته هو إضافة حرفي الألف واللام التعريفية لكي يصبح "أمينة العلي" اسمها الفني، كما هو رائج مع كثير من النجوم مثلها، إلا أنها أكدت أنها لا تحاول استغلال شهرة بعض الفنانين الذين يتضمن اسمهم لقب "العلي".

هل هي شقيقة ​جواد العلي​؟

انتشرت العديد من الأخبار حول رابط الاخوة الذي قد يجمع أمينة العلي بالفنان السعودي جواد العلي، إلا أنها أنكرت ذلك وقالت إن الموضوع هو تشابه أسماء لا أكثر ولا أقل، لكنها كانت سعيدة بمثل هذه الإشاعات التي تربطها بجواد العلي، لأنه فنان موهوب ويمتلك حنجرة متميزة.

مسيرتها الفنية

بدأتأمينة العليحياتها الفنية عام 2010، من خلال مشاركتها في مسلسل "الساكنات في قلوبنا" وهو مسلسل سعودي اجتماعي، وفي عام 2011 شاركت أمينة العلي في أربعة مسلسلات، هي "سكتم بكتم"، "طاش ما طاش"، "الخادمة".

وفي عام 2012 شاركت أمينة العلي في ثلاثة أعمال كانت الأهم خليجياً، وهي "لعبة المرأة رجل" مع ​ميساء مغربي​ وإبراهيم الحربي، و"هوامير الصحراء" مع أحمد الصالح و​أمل العوضي​ والمسلسل الكوميدي "من الآخر"، فضلاً عن العمل الشبابي "ألو مرحبا". في عام 2013 شاركتأمينة العليفي المسلسل اللبناني "جذور" للكاتبة ​كلوديا مرشيليان​ وإخراج ​فيليب أسمر​، وجسدت فيه دور امرأة عراقية تمر بمرحلة صعبة. في العام نفسه شاركت في المسلسل الخليجي "الحرير والنار"، وهو عمل تراثي يتناول قصة حدثت قبل 100 عام.

إضافة إلى هذه الأعمال، شاركت أيضاً في العديد من الأعمال منها: "هواجس"، "الذاهبة"، "وجوه محرمة"، "الملكة"، "الامبراطورة فرح" و"العاصوف" بجزئه الثاني.

وعلى صعيد المسرح، شاركت أمينة العلي في مسرحية "كيد النسوان"، والتي حققت نجاحاً كبيراً.

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هل خضعت لعملية تجميل؟

أكدتأمينة العليفي العديد من المقابلات أنها لم تخضع لعمليات تجميلية، وأن "جمالها رباني"، ونصحت الشابات أن لا يجرين عمليات تجميلية ومن الممكن أن تجري ذلك السيدة الكبيرة في السن، خصوصاً إن كانت فنانة وبدأت التجاعيد تظهر في وجهها.

هجومها على ​أحلام​

شنتأمينة العليهجوماً على الفنانة الإماراتية أحلام، بعد إختتام فعاليات مهرجان "​موازين​" في عام 2018، وقالت: "لما يطفو النور على الجمهور معناها إنو الجمهور قليل، لماذا يا أحلام؟ طبعًا مانتي بأحسن من القيصر (​كاظم الساهر​)، واللي هو القيصر مع حفظ الألقاب، لكن الشعب المغربي عاق وفاق، مقاطعون ننتظركم السنة الجاية".

ثم انتقدتها بعد أن أعلنت أحلام عن تبرعها بأجرها في "موازين" لصالح جمعية خيرية مغربية، وكتبت: "لا ننتظر منك صدقة وتبرعًا من أموال الشعب المغربي، وسحقًا للذباب الإلكتروني”. وأضافت: “تحياتي لك حلومة، وهذا لا يعني أني أبدًا أكرهك، أتمنى لك التوفيق دائمًا، لكن أنا مبسوطة وسعيدة بوعي الجماهير المغاربية وسمعوني عويلكم يالذباب الإلكترونية".

سخريتها من أنجيلينا جولي

نشرتأمينة العليصورة لها الى جانب صورة صغيرة للنجمة العالمية ​أنجلينا جولي​، وقارنت بين جسمها الممتلىء وجسم أنجلينا النحيل، وعلقت: "كوني فخورة بجسمك وكلي كويس ونامي كويس .. وخلي الرشاقة تنفع أنجلينا جولي الآن".

وقد تعرضت للعديد من الانتقادات بسبب كلامها هذا، خصوصاً أن أنجلينا جولي تعاني من فقدان الشهية، ولا تقوم بحمية غذائية.