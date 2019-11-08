موجز الفن- الموت يغيّب هيثم أحمد زكي وزينة تنشر فيديو لوالدة أنغام

ميرنا وليد - بيروت - الموت يغيّب هيثم أحمد زكي وزينة تنشر فيديو لوالدة أنغام موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية وفاة الممثل هيثم أحمد زكي خاص الفن- نادين خوري أحدث المنضمات إلى هذا المسلسل زينة تنشر فيديو مؤثراً لوالدة أنغام : عن قلق الام وخوفها ودموعها مايا نعمة تدخل القفص الذهبي في "لاس فيغاس"- بالصور عبد المجيد عبد الله لـ أصالة :"الأغنية اللي تعجبك تغنيها بدون الرجوع لصاحبها" الملكة إليزابيث تتخذ قراراً صادماً في ما يتعلق بثيابها المزيد المزيد

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