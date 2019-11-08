إهداء فرقة "ميامي" الكويتية أغنية خاصة للشعب اللبناني دليل انفتاح وحب

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت فرقة "​ميامي​" الكويتية أغنية خاصة إهداءً للشعب اللبناني، للتعبير عن تضامن الشعب الكويتي مع اللبنانيين في الثورة التي يشهدها بلدهم بعنوان "​لبنان ست الدنيا​". الأغنية من كلمات سامي العلي، ألحان طلال العيدان، توزيع صهيب العوضي وغناء مشعل ميامي. مزج العمل بين الأجواء اللبنانية والكويتية، وأظهر الترابط والأخوة والحب بين هذين الشعبين، فمبادرة "ميامي" عبر هذه الأغنية خطوة إيجابية في عالمنا العربي ويجب أن يحتذي الجميع بهذه الفرقة كمثال، خصوصاً أننا نشهد في الفترة الأخيرة أن الغيرة والحسد يزيدان في المجال الفني بين الممثلين والفنانين في الشرق الاوسط، فأتت هذه المبادرة لترطّب الأجواء وتؤكّد على أن الشعوب العربية لا زالت متمسكة ببعضها.

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