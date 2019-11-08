أمل رزق.. زواجها الثاني أثار الجدل ورفضت خطوبة إبنتها من محمد الشرنوبي

ميرنا وليد - بيروت - هي ​أمل محمد​ رزق والإسم الذي اشتهرت به ​أمل رزق​، ولدت في 12 كانون الثاني/يناير عام 1969 في مدينة القاهرة، ولكنها عاشت جزءاً من طفولتها في المملكة العربية السعودية، وكان والدها يمتلك صيدلية هناك لكنها عادت إلى مصر من أجل أن تكمل دراستها الجامعية، فقررت الإنتساب إلى معهد الفنون المسرحية واحتراف التمثيل.

البداية وأدوار متعددة

بدايةأمل رزقكانت بدور صغير في مسلسل "العائلة" للفنان ​محمود مرسي​ عام 1994 ، وبعدها بعام رشحها المخرج ​إسماعيل عبد الحافظ​، لكي تشارك بدور صغير في الجزء الخامس من مسلسل "ليالي الحلمية"، ومن أعمالها أيضاً "شارع المواردي" و"نقوش من دهب ونحاس" و"شباب رايق جداً" و"السيرة الهلالية" و"للعدالة وجوه كثيرة" و"الامبراطور" و"الأصدقاء" و"أولاد الأكابر" و"يا ورد مين يشتريك" و"قلبي يناديك" و"دعوة فرح" و"أنا قلبي دليلي" و"أسمهان" و"سامحني يارب" و"مذكرات سيئة السمعة" و"كلام على ورق" و"ستائر الخوف" و"مريم والطبال" و"للحب فرصة أخيرة" و"رابع جار" و"توم وشيري" و"أفراح القبة" و"ليلة"، ومن الأفلام التي شاركت فيها أمل رزق: "الشرسة" و"85 جنايات" و"غلط البنات" و"جيم أوفر" و"فبراير الأسود" و"اللي جاي أحسن" و"أهواك" .

تزوجت مرتين

تزوجت أمل رزق مرتين، الأولى من المنتج ​إسماعيل كتكت​، وهي في عمر الـ 19 عاماً وذلك أثناء دراستها بمعهد الفنون المسرحية في بداية مشوارها الفني، وهو والد بناتها، ولكنها إنفصلت عنه قبل وفاته بفترة.

وقد أثارت الجدل بعد نشرها صورة تجمعها بزوجها الثاني وائل السحرتي، عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تحتفل بميلاده، وعلقت على الصورة: "حبيبي كل سنة وإنت طيب وربنا يخليك لي يا حبيبي"، فترحم البعض على المنتج إسماعيل كتكت لترد عليهم بأنه توفي قبل أربع سنوات.

وكانتأمل رزققد إنفصلت عن إسماعيل كتكت بعد زواج دام 16 عاماً، وأثمر عن 3 بنات، وهن "فرح" و"هيا" و"لمى"، وعلى الرغم من الإنفصال فقد حزنت بشدة على وفاته، وشعرت بإكتئاب لفترة.

أزمتها الصحية وحادث إبنتها

فوجئ جمهورأمل رزقبفيديو لها عبر السوشيال ميديا، وهي تستغيث بوزارة الصحة وفي حالة إنهيار تام، وقالت: "يا جماعة أنا بدوّر على سرير في الرعاية ومش لاقية، دخلت مستشفى مصر الدولي، وروحت ​مستشفى السلام​ الدولي، والشروق، وفوجئت إن الدكاترة نايمين ، يا وزير الصحة أناأمل رزقمش لاقية دكتور في المستشفى، أنا بموت ومش لاقية حد ينقذني"، وبعدها بساعات بسيطة تمكنت من إيجاد سرير في مستشفى الشرطة، فشكرت كل من ساعدها في نشر الفيديو.

كما تعرضت إبنتها لمى إسماعيل كتكت لحادث سير، وقد هاجمتأمل زرق​نقابة المهن التمثيلية​ عبر صفحتها الخاصة، وإتهمت النقابة بالتقصير وعدم مساعدتها، وقالت: "هاقول كلام يزعل ومش هاسكت"، وكانت ابنتها قد تعرضت لكدمات وجروح في الفك والقدمين، وظلت تحت المتابعة قبل أن تعود للمنزل.

خطوبة إبنتها من ​محمد الشرنوبي​ وإحترافها التمثيل

شاركت إبنتها لمى إسماعيل كتكت في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" مع المخرج ​يسري نصر الله​، وهي تهوى التمثيل مثل والدتها، كما كانت ابنتها أعلنت قبل فترة إنفصالها عن خطيبها الفنان محمد الشرنوبي، بعد 8 أشهر من الخطوبة، وقد قيل بأن إنشغال الشرنوبي بأعماله الفنية وراء تأخر الزواج، مما أدى لفسخ الخطوبة بينما علقت أمل رزق على الأمر بأن الخطوبة جاءت لموافقة إبنتها، والإنفصال أيضاً بناءً على رغبتها وبأن إبنتها تعلّمت من التجربة، وعلى الرغم من ذلك لم تكنأمل رزقمرحبة بالخطوبة، فقالت في لقاء تلفزيوني: "لمى كانت لسة صغيرة في السن، وأنا مكنتش موافقة على ارتباطها بيه، وقالتلي اشمعنى انتي، فرديت عليها أنا كنت متجوزة سيد الرجالة".