الإعلامي جابر القرموطي يحترف الغناء ويطرح برومو أغنيته

القاهرة - لايف ستايل نشر الإعلامي جابر القرموطي برومو أغنيته الجديدة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". الأغنية بعنوان "مدرستي"، ومن المقرر أن تطرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن القرموطي نشر خلال الفترة الأخيرة فيديوهات له، وهو يلعب على العود ويشدو بأغنيات قديمة. قد يهمك أيضاً :

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