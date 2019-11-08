ياسمين عبد العزيز تختار عمرو محمود ياسين لكتابة مسلسلها في رمضان 2020

القاهرة - لايف ستايل استقرت النجمة ياسمين عبد العزيز، على عمرو محمود ياسين، مؤلفًا لمسلسلها الجديد. ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل 2020، من إنتاج شركة "سينرجى". وتعاقد عمرو محمود ياسين بشكل رسمي الأيام الماضية مع شركة "سينرجى"، وشرع مؤخرًا في كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى من المسلسل. وفي سياق متصل، تعقد شركة "سينرجى" وياسمين عبد العزيز وعمرو محمود ياسين جلسات عمل مكثفة لاختيار المخرج والبدء في التحضيرات المبدئية ، فضلًا عن الديكورات والملابس والتفاصيل الأخرى، ومن المقرر إعلان مخرج العمل خلال أيام. Advertisements قد يهمك أيضاً :

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