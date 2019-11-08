عمرو دياب و «أول يوم في البعد» الأكثر بحثا على «جوجل»

لليوم الثالث على التوالي تصدر النجم عمرو دياب محرك البحث جوجل بأغنيته الجديدة أول يوم في البعد.

وكان الهضبة قد طرح الأغنية أمس الأول وفور طرحها تصدرت تريند موقع تويتر.

وتداول جمهور عمرو دياب عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية فور طرحها خاصة وأنها أول أغنية درامية يطرحها من ألبومه الجديد "أنا غير".

وأغنية «أول يوم في البعد» كلمات أحمد المالكي، تلحين محمدي، توزيع أسامة الهندي.

ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لإحياء حفل كبير يوم الخميس القادم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه، وسيشاركه الحفل المطرب العالمي فرينش مونتانا.

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