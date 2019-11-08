شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مشاهد مثيرة ومرعبة فى تريلر مسلسل Servant والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منصة البث الجديدة Apple Tv عن أول تريلر لـ مسلسل الرعب Servant، الذى من المقرر بدء عرض أول حلقاته يوم 27 نوفمبر الجارى، وكانت قد بدأت المنصة عرضها في 1 نوفمبر الجارى.

مسلسل Servant يدور حول استبدال زوجين شابين ومضطربين مولودهما الجديد بدمية نابضة بالحياة بعد وفاة طفلهما بسبب مضاعفات صحية.

المسلسل من بطولة بطل سلسلة أفلام هارى بوتر روبرت جرينت، جنبًا إلى جنب مع لورين أمبروز، نيل تايجر فرى، وتوبي كيبيل.

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يذكر أن منصة Apple Tv أعلنت انضمام بطل مسلسل Sons of Anarchy الممثل تشارلي هونام إلى المسلسل الجديد Shantaram المقرر عرضه على Apple Tv+، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale".

استنادًا إلى كتاب جريجوري ديفيد روبرتس، تدور سلسلة الدراما حول قصة لين، وهو رجل هارب من سجن أسترالي يتطلع إلى الاندماج داخل المجتمع في مدينة بومباي المزدحمة، بمعزل عن العائلة والأصدقاء حتى يجد حياة جديدة في الأحياء الفقيرة في الهند، ومن هنا تبدأ مغامراته.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج Shantaram في أكتوبر، ولم تعلن شركة أبل بعد عن موعد العرض الأول، وكان قد استمر عرض مسلسل Sons of Anarchy من عام 2008 إلى 2014، وطرح منه 7 مواسم، تضمنت 92 حلقة، بانتهاء المسلسل الشهير Sons of Anarchy، واستكملتها شبكة قنوات "fx" بمسلسل جديد يحمل اسم العصابة الشهيرة Mayans M.C التى ستواصل التوغل والسيطرة على مناطق عصابة "ابناء الفوضى" بعد توقفها.