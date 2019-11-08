شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ترويجى لـ فيلم الفانتازيا Wendy عن قصة بيتر بان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة Fox المنتجة أول تريلر لـ فيلم الدراما والفانتازيا Wendy، المقرر وصوله لـ دور العرض المختلفة حول العالم في 28 فبراير من عام 2020.

فيلم Wendy من بطولة أصوات شاي ووكر، تومي لين ميلازو، ستيفاني لين ويلسون.

ويدور الفيلم حول إعادة تخيل القصة الكلاسيكية لبيتر بان بشكل ملحمي لـ ملحمة راجتاج، حيث فقدت ويندي في جزيرة غامضة التي أصبحت الشيخوخة والوقت غير ملتصقين ببعضهما البعض، وبالتالي يجب أن تكافح من أجل إنقاذ أسرتها، وحريتها، وروح الشباب السعيدة من الخطر القاتل للنمو.

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وكشفت شركة Fox عن موعد طرح فيلم الرعب والإثارة الجديدAntlers، الذى من المقرر أن يصل دور العرض الأمريكية فى 17 أبريل عام 2020، إلى جانب بعض دور العرض حول العالم.

وتدور أحداث فيلم Antlers الجديد حول تعامل مدرسة صغيرة فى ولاية أوريجون وشقيقها، مع طالب شاب يحمل سرًا خطيرًا، ثم تدور الأحداث فى إطار تشويقى.

العمل من بطولة كيرى راسل، جيسى بليمونس، جيريمى تى توماس، جراهام جرين، سكوت هيز، روري كوكرين، ايمي ماديجان، كودي ديفيس، سوير جونز، أرلو هاجدو، ومن إخراج سكوت كوبر الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع هنري شيسون، ونيك انتوسكا.