أبرزها Parasite.. إليكم عروض اليوم الثالث في بانوراما الفيلم الأوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
يقام غدًا اليوم الثالث ضمن فعاليات الدورة الـ12 من بانوراما الفيلم الأوروبي، في سينما الزمالك وسينما زاوية.
تُعرض في الساعة الواحدة ظهرًا أفلام "Lara" بسينما زاوية، و"Ruben Brandt, Collector " مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك، و"Born in Evin" مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية.
وفي الساعة الرابعة مساءً، يُعرض فيلم The County مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك، وفيلم Talking About Trees، مترجم بالإنجليزية بسينما زاوية، وفيلم Palace for the People مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية.
وفي الساعة السابعة مساءً، يعرض فيلم Pain and Glory، مترجم بالإنجليزية بسينما الزمالك، وفيلم Parasite مترجم بالعربية بسينما زاوية، وفيلم Thou Shalt Not Kill مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية.
وفي الساعة العاشرة مساءً، يُعرض فيلم Blind Spot مترجم بالإنجليزية في سينما زاوية، وفيلم Bacurau مترجم بالإنجليزية في سينما الزمالك، وفيلم The Traitor في سينما زاوية مترجم بالعربية.
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