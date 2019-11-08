محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قررت إدارة مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي، في دورته العاشرة، تكريم اسم الفنان الراحل طلعت زكريا. نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بوستر المهرجان، وعلقت عليها: "تكريمك في سيرتك الطيبة يا حبيبى دمت طيب الذكر". تنطلق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي في شهر فبراير 2020، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل محمد شرف. يذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

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كانت هذه تفاصيل خبر تكريم طلعت زكريا في مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولي.. وابنته تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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