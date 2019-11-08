تراند اليوم : بسبب "هيثم زكي" .. فنان مصري يتهم الوسط الفني بالنفاق...

شن الفنان صبرى فواز، هجوما شديدا على زملائه الفنانين بعد وفاة هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية صباح اليوم والعثور على جثته في منزله ، واتهمهم بالنفاق وتمثيل الحزن .

وعلق صبرى فواز عبر حسابه على "فيسبوك" على تعليقات الفنانين والفنانات على الحادثة وكتب: ياريته كان شاف الحب ده قبل مايموت، شاف حب كتير الحمد لله .. و كان دلوعتنا في اللوكيشن ..و كنا كلنا بنتعامل معاه كأنه أخونا الصغير أو ابننا .

وأضاف: مالقيش حد يستلم جثتة عشان رسميا لازم حد من القرايب يستلم الجثة .. و بما إن أبوه و أمه ماتوا .. وجده و خاله ماتوا، فأصبح رسميا مافيش حد يستلم الجثة .. فوافق السيد المحامى العام على إن نقيب المهن التمثيلية يستلم الجثة.

وأضاف: يعنى بطلوا هرى فارغ و صعبانيات سخيفة .. و ادعوا له بالرحمة و خلاص.