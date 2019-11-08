شاهد: انهيار وانفعال ممثلات في جنازة هيثم أحمد زكي

شيع عدد كبير من نجوم الفن في العالم العربي، جثمان الممثل الشاب هيثم أحمد زكي، من مسجد مصطفى محمود في حي المهندسين، الذي توفي اليوم الخميس إثر هبوط في الدورة الدموية. وحضر عدد كبير من الفنانين، كما توافد عدد من المواطنين للجنازة، مما تسبب في ازدحام شديد في ساحة المسجد كما تواجد بعض الأطفال الصغار الذين خرجوا من مدارسهم وجاءوا إلى الجنازة.
وفور وصول الممثلة المصرية زينة إلى موقع الجنازة، تجمهر حولها المصورين، مما دفعها للصراخ في وجههم قائلة: “يا جماعة حرام عليكم”. ووضح التأثر على الممثلة المصرية، ناهد السباعي، التي ظلت وافقة خارج المسجد مع الفنانة بسمة، وكانت منهارة من البكاء. وقبل بدء صلاة الجنازة بدقائق قليلة، وصلت الممثلة المصرية دينا الشربيني، وصرخت في المتواجدين رافضة التصوير قائلة “اللي هشوفوا بيصور هيشوف هعمل فيه إيه علشان ناس معندهاش أخلاق”.
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