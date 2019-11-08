كتب امير فتحي في الجمعة 8 نوفمبر 2019 06:47 صباحاً - نعت الفنانة المصرية دينا الشربيني زميلها الفنان هيثم احمد زكي الذي توفي امس الخميس كاشفة عن العلاقة التي كانت تربط بينهما.
فقد نشرت دينا الشربيني صورة لها مع الفنانة ناهد السباعي والراحل هيثم احمد زكي وعلقت كاتبة: “أنا مبعرفش اكتب ولا عمرى كتبت … بس أنا مش قادره اصدق أنى مش حشوفك تانى!! ولا حتكلمنى فى التليفون تانى وتقللى يالا نتقابل..ولو مردتش عليك الاقيك بعتلى مسدچ بتقللى طظ فيكى مش حكلمك تانى ، وأول ما ابعتلك اقللك يابنى ملحقتش ارد ده التليفون رن مرتين تقللى خلاص امسحى المسدچ وكأنى مبعتلكيش حاجه..”.
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كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني ناعية هيثم احمد زكي: “مش هاين عليا أنام واحنا سيبينك لوحدك” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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