مقطوعة موسيقية مفاجأة خلال موسم الرياض في "ليلة سهم" على مسرح محمد عبده

في ليلة اسمها كوصفها "ليلة_سهم"، أصاب سهم من التميّز والعبقرية الموسيقية، قلوب جميع الحضور الذين جاءوا إلى "مسرح محمد عبده" في منطقة "بوليفارد الرياض" للاستمتاع بمتابعة احتفالية تكريم الأمير المبدع أحمد بن سلطان "سهم".

جاء الحفل والتكريم ضمن "حفلات موسم الرياض" التي تقدمها "الهيئة العامة للترفيه" برئاسة المستشار تركي آل الشيخ رئيس "موسم الرياض"، ومن تنظيم وإشراف "روتانا للصوتيات والمرئيات"، أحياه كل من: أميمة طالب، إسماعيل مبارك، أصالة نصري، ماجد المهندس ورابح صقر، فأجادوا إيصال أجمل ما صنعه الموسيقار سهم من موسيقى وألحان على مر سنواته من العطاء والاجتهاد والتألق، خلال رحلة هي مشوار من الحب والتقدير والاحترام يكنها إليه كل من تعامل معه، غنى من ألحانه، أو استمع إلى موسيقاه وإبداعاته.

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وكان من المفترض أن تشارك المطربة نوال الكويتية إلى جانب زملائها، لكنها اعتذرت قبل يوم من "الليلة" جراء عارض صحي، وبعد تكريم الموسيقار "سهم" من قبل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، توجّه الأخير في كلمته، بالشكر أولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان مشيدا برؤيته الثاقبة 2030.

وأعرب سهم عن سعادته باللحظة، وقال: "الترفيه أصبح حقيقة، ولي الشرف بأن أكون جزءا بسيطا منه".

وأضاف: "أشكر هيئة الترفيه ممثلة في شخص تركي آل الشيخ الذي لن أنسى ما فعله معي لأكون أمامكم، وهذا التكريم لحظة تاريخية لن تنسى"، وكانت الفنانة أميمة طالب التي تعتبر أول مطربة تونسية تغني من ألحان سهم وفي هذا الحفل، ولادة فنية جديدة لها اما المطرب السعودي إسماعيل مبارك فشكر سهم على إتاحة الفرصة له للغناء في حفل تكريمه، واعتبر أن تجربته مع سهم شكّلت نقطة تحوّل في مسيرته الفنية.

وقالت المطربة أصالة: "سهم شارك في صناعة مرحلة مهمة جدا في مسيرتي الفنية وترك بصمة واضحة فيها".

وأكد المطرب ماجد المهندس اعتزازه بالصداقة التي تجمعه بسهم، معتبرًا تعاونه معه مرحلة مهمة في تاريخه الفني.

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ونوّه المطرب رابح صقر بالقيمة الفنية لسهم، واصفا إياه بأنه "أخوه الروحي" فنيًا، مؤكدًا أن تكريم سهم هو تكريم لجميع من تعاونوا معه.

وفاجأ سالم الهندي الحضور وتمثلت المفاجأة في تواجد المطرب عبد المجيد عبد الله في هذه "الليلة" عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، وما إن أطل عبد المجيد على الشاشات الكبيرة في موقع الحدث حتى ضجّ المكان بالتصفيق والترحاب بهذا النجم وقدم عبد المجيد اعتذاره عن عدم قدرته على الحضور لظروفه الصحية، مقدمًا الشكر لسهم واصفًا إياه بـ"عريس الليلة" ممتدحًا مشواره الفنّي معه.

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