"هوليوود" تواصل سيطرتها على إيرادات "البوكس أوفيس" الأميركي من خلال 5 أفلام عالمية

تواصل أفلام هوليود سيطرتها على إيرادات البوكس أوفيس الأمريكي من خلال خمسة أفلام عالمية، أجتاحت من خلالهما سوق صناعة المحتوى الفني في العالم كله، ونرصد في هذا التقرير إيرادات البوكس أوفيس الأخيرة ومعلومات عن الأفلام التي تمكن من تصدر المشهد السينمائي.

- فيلم ”المدمر: المصير المظلم - Terminator: Dark Fate"

نجح فيلم الحركة والمغامرة ”المدمر: المصير المظلم - Terminator: Dark Fate" في إزاحة فيلم الجوكي من تصدره لإيرادات السينما الأمريكية بعد أربع أسابيع، محققا 29 مليون دولار، بإجمالي إيرادات 125 مليون دولار في أولي أسابيع عرضه في السينمات العالمية، والفيلم بطولة أرنولد شوارزنيجر وليندا هاميلتون ونتاليا رايز وماكنزي ديفيس ومن إخراج تيم ميلر.

- فيلم "الجوكر -joker"

تراجع فيلم الحركة والجريمة "الجوكر -joker" إلي المركز الثاني في أسبوعه الخامس، بإجمالي إيرادات بلغ 863 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، حصد منها 280.5 مليون دولار بالبوكس أوفيس الأمريكي وجمع 582.5 مليون دولار في السوق الأجنبية، فيما بلغت تكلفته الإنتاجية نحو 55 مليون دولار تقريبا، والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

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- فيلم "Maleficent: Mistress of Evil"

بينما تراجع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil"، للمركز الثالث في أسبوعه الثالث عن صدارة شباك التذاكر وإيرادات دور السينما بأميركا، حيث وصلت إيراداته إلي 77,612 مليون دولار، والفيلم بطولة كل من النجمة العالمية أنجلينا جولي وإيلي فانينج، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء أمس الأحد.

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- فيلم "هارييت - Harriet"

واحتل فيلم المغامرة والسيرة الذاتية الجديد "هارييت - Harriet" المركز الرابع بإيرادات بلغت 12 مليون دولار، والفيلم بطولة سينثيا اريفو وليزلي أودوم جونيور ومن إخراج كاسي ليمونز.

- فيلم”عائلة ادامز- The Addams Family“

بينما أحتل المركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة الجديد ”عائلة ادامز- The Addams Family“ (ادامز فاميلي) بإيرادات بلغت 80.300 مليون دولار، بعد أسبوعين ونصف من عرضه بدور السينما الأمريكية والعالمية، والفيلم بأصوات تشارليز ثيرون، فين وولفارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمينتيف، ميكي ماديسون، أوسكار إسحاق، كاترين اوهارا، أليسون جاني، ايمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر، ومن إخراج جريج تيرنان، وكونراد فيرنون، وتأليف مات ليبرمان، تشارلز أدامز، باميلا بيتلر، وهو نسخة جديدة من سلسلة تشارلز أدامز من الرسوم الكاريكاتورية حول عائلة والتي تقوم بعمل الكثير من التصرفات الغريبة.

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