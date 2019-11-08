شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى وآسر ياسين فى الجيم غدًا والسبب "فى كل أسبوع يوم جمعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة منة شلبي تصوير مشاهدها في مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، داخل إحدى صالات الجيم غدًا السبت، وتجمع المشاهد بينها وبين الفنان آسر ياسين، ويشارك في المسلسل مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد خالد صالح ومى الغيطى وعارفة عبد الرسول.

وتدور أحداث مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة"، في 10 حلقات في إطار درامي اجتماعي ومن المقرر أن يتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتولى إخراج العمل للمخرج محمد شاكر خضير، حيث تعد المرة الأولى التي يلتقى فيها آسر ومنه في الدراما التليفزيونية، حيث سبق وتعاونا سويًا في السينما بفيلمي "بيبو وبشير" و"تراب الماس".

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مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، سيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبد الناصر، تم إطلاق الرواية عام 2009 وصدر لها العديد من الطبعات من الدار المصرية اللبنانية وترجمت للعديد من اللغات وتحكى الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي والذى نتابع من خلاله بعض الجرائم الغامضة ونكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.