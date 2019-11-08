شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الثانى من Shrill على شبكة Hulu يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة Hulu عن موعد عودة الموسم الثانى من مسلسل Shrill، ومن المقرر بدء عرضه في 24 يناير من العام المقبل 2020.
مسلسل Shrill من بطولة ماكس هوسكينز، ايدي براينت، لولي اديفه، لوكا جونز، جون كاميرون ميتشل، إيان أوينز، جوليا سويني، باتي هاريسون، سكوت انجدل، دانا ميليكان، شون تارجيوتو، تومي سنايدر، دانيال ستيرن، مايكل ليو، أنا زوبيرين.
ويدور العمل حول بحث أمرأة عن طرق لتغيير حياتها دون تغيير جسدها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".
وكانت قد أعلنت شبكة Hulu عن مسلسها الجديد Baghdad Central من تأليف ستيفن بوتشارد، الذى اشتهر بمسلسلات The Last Kingdom، و House of Saddam، وسيقوم ببطولة المسلسل الذى سيتكون من 6 حلقات الممثل الأمريكى وليد زعيتر.
ويقوم ببطولة المسلسل Baghdad Central أيضاً بيرتى كارفيل، كلارا خورى، ليم لوبانى، نيل ماسكل، كورى ستول شارلوت سبنسر، يولى نمير، توفيق برهوم، يوسف كركور، هشام سليمان، نورا القصور ومايسة عبد الهادى.
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