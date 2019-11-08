شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة هيثم أحمد زكى بالشرقية تقيم سرداق عزاء للفنان بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسرة الفنان أحمد زكي بالشرقية، إقامة عزاء للفقيد الشاب هيثم أحمد زكي أمام منزل الأسرة في مدينة الزقازيق، مساء اليوم الجمعة، ويوم السبت في مسجد الشرطة بحي الشيخ زايد بالقاهرة .

وقال شريف إبراهيم أمام ابن عمة الفقيد هيثم أحمد زكي، إنهم سيقومون سرادق عزاء في شارع الشهيد طيار بحي الحسينية مسقط راس الأسرة، لتلقي واجب العزاء من أهل الشرقية ومحبين خاله الفنان أحمد زكي ونجله الراحل هيثم ، مضيفا أنهم عقب انتهاء مراسم عزاء الزقازيق سيتوجهون الي القاهرة، حيث العزاء المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.