شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة هيثم أحمد زكى بالشرقية تقيم سرداق عزاء للفنان بالزقازيق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت أسرة الفنان أحمد زكي بالشرقية، إقامة عزاء للفقيد الشاب هيثم أحمد زكي أمام منزل الأسرة في مدينة الزقازيق، مساء اليوم الجمعة، ويوم السبت في مسجد الشرطة بحي الشيخ زايد بالقاهرة .
وقال شريف إبراهيم أمام ابن عمة الفقيد هيثم أحمد زكي، إنهم سيقومون سرادق عزاء في شارع الشهيد طيار بحي الحسينية مسقط راس الأسرة، لتلقي واجب العزاء من أهل الشرقية ومحبين خاله الفنان أحمد زكي ونجله الراحل هيثم ، مضيفا أنهم عقب انتهاء مراسم عزاء الزقازيق سيتوجهون الي القاهرة، حيث العزاء المقام في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر عائلة هيثم أحمد زكى بالشرقية تقيم سرداق عزاء للفنان بالزقازيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.