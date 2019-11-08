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أحمد نادر جلال ينتهى من تصوير مشاهد الفلاش باك فى عنكبوت أحمد السقا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المخرج أحمد نادر جلال، من تصوير مشاهد الفلاش باك فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج فى مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

وصور أحمد السقا فى العديد من مواقع التصوير منها سفاجا ومدينة الأشباح والغردقة وأعلى كبارى القاهرة، ومشاهد الصراعات بينه وبين الفنان ظافر العابدين خلال الأحداث، وعديد من مشاهد الأكشن.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.

 

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