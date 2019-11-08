شكرا لقرائتكم خبر عن آندى سركيس يقترب من المشاركة فى فيلم The Batman والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري محادثات مع الممثل الأمريكى آندي سركيس ليلعب دور ألفريد بينيوورث في الفيلم القادم "The Batman"، الذى سيقوم بإخراجه مات ريفز، ويقوم الممثل روبرت باتينسون ببطولته، ومن المقرر أن يعرض العمل فى 25 يونيو 2021.

ولعب العديد من الممثلين مثل وليام أوستن ومايكل جوف ومايكل كين وجيريمي إيرونز دور الخادم الوفى والوصي القانوني وأفضل صديق والبوصلة الأخلاقية لـ بروس واين.

وسينضم سيركيس إلى طاقم الممثلين الذي يضم زوي كرافيتز التي ستلعب دور سيلينا كايل أو Catwoman، وبول دانو الذي سيلعب دور إدوارد ناشتون، المعروف أيضًا باسم ريدلير، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap".

وكان الممثل الأمريكي جونا هيل رفض دوره في فيلم "The Batman"الجديد، وكشف موقع " Variety " أن سبب رفضه للدور غير معروف إلى الان، وعندما بدأت الأخبار في الانتشار حول دوره، كانت الفكرة قيد التفكير بالنسبة لـ هيل.

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وتأتي هذه الأخبار بعد أن تم اختيار الممثلة زوي كرافيتز مؤخرًا لـ لعب دور سيلينا كايل، القطة العاشقة.

كما أنه كانت قد نجحت شركة Warner Bros، بعد مباحثات طويلة، فى التعاقد رسميًا مع المخرج الأمريكى مات ريفز، لتولى إخراج وإنتاج فيلم The Batman الجديد، المقرر عرضه فى عام 2018، بعد تنحى النجم بن أفليك عن هذه المهمة فى يناير الماضى للتفرغ لفيلمه المقبل The Caped Crusader.

ووفقًا لما ذكرته بعض المصادر المقربة من مجلة Variety، أن التعاقد مع مات ريفز جاء لينفى كل الشائعات التى تم تداولها خلال الأسابيع الماضية، بشأن فشل المفاوضات بينه وبين شركة Warner Bros المنتجة للفيلم، وأن المفاوضات توقفت تمامًا.