شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الصورة الأولى للأخ الوحيد للفنان الراحل هيثم أحمد زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان هيثم أحمد زكي، فى الساعات الاولى من صباح أمس الخميس، أُثر تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية داخل منزله بالشيخ زايد. ويعرض ”الخليج 365” لقرائه الصورة الأولى لـ "رامى عز الدين بركات" الأخ الغير شقيق للفنان هيثم أحمد زكي Advertisements كان الفنان هيثم أحمد زكى قد شيع جثمانه بعد ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

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