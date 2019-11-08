شكرا لقرائتكم خبر عن زوج والدة هيثم أحمد زكى يكشف سبب الغياب عن حضور تشييع جثمانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عز بركات زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد والدة هيثم أحمد زكي، عن حزنه الشديد على فراق هيثم بهذا الشكل المفاجئ، حيث كان يعتبره الابن الثانى له.

وقال عز بركات فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كنت أنا وابنى رامى على تواصل معه على طول، وتفاجأت بخبر وفاته اليوم، وظننت أنها مجرد شائع كاذبة وبايخة، وحاولت اتصل عليه كثيرًا ولكنه لم يرد على هاتفه نهائيًا.

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وأضاف، بدأت أعمل اتصالات لأني عاوز أتأكد من صحة الخبر، حتى وصلت للدكتور أشرف زكى وعرفت منه كل التفاصيل اللى حصلت وعرفت أنهم بالفعل انتهوا من دفن جثمان هيثم، مشيرًا إلى أن سبب عدم حضوره هو ورامى شقيق هيثم هو علمهما بالخبر متأخرًا ومن الصعب المجيء بطائرة من لندن بهذا الشكل المفاجئ.

يذكر أنه تم اليوم تشييع جثمان هيثم أحمد زكي بعد ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود، وتم دفنه بمدافن الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

كان النجم الشاب هيثم أحمد زكي قد توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز 35 عامًا، بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئى أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.