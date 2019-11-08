فيديو.. يسرا تكشف لماذا غابت عن جنازة هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نعت الفنانة يسرا الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي، بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح الخميس، عن عمر ناهز 35 عامًا، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية.

قالت يسرا، في مداخلة هاتفية مع إنجي علي عبر برنامج "أسرار النجوم"، على "نجوم إف إم": "عرفت الخبر منذ أمس، وأنا للأسف في أمريكا، والصدمة كانت كبيرة على الكل، وهيثم كان وحيدًا ورغم هذا كان من أطيب البشر اللي ممكن تتعاملي معاهم وأصدقهم، فقد أبوه وأمه بنفس المرض".

أضافت الفنانة يسرا: "أتذكر من اللحظات الصعبة لما أحمد زكي دخل في غيبوية قلت لهيثم أقعد تحدث معه وحدث بالفعل، وخرج من عنده وقال لي والدي حضني وهو في الغيبوبة وبكى بشدة، وهيثم متربي وحظه كان قليل في كل حاجة، متضايقة لعدم تواجدي وأنا حاليًا في أمريكا ولن أتمكن أيضًا من العودة لحضور العزاء".

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تابعت يسرا: "أحمد زكي كان طوال الوقت خايف عليه، وقلقان عليه في الدراسة وفي الفن، وهيثم كان انطوائيًا، وجمال الوسط الفني وقوته لما حد بيقع فينا كلنا نتجمع معه حتى لو كنا مختلفين وهيثم كان يستاهل هذا وكان في حاله ولم يفرض نفسه على أحد ولم يقل أنا ابن أحمد زكي، وكان نظيفًا ورائعًا، وراح في مكان أحسن بالتأكيد 100%، وآخر مرة قابلته لما عملنا الإعلان الخاص بوالده مع إحدى الشركات الشهيرة، كان قليل الكلام، وأتذكر ذهابي في إحدى المرات عملت عمرة لوالده ولم أقل لأحد نهائيًا وفوجئت به يكلمني وشكرني واستغربت من معرفته لهذا الموقف".

واختتمت حديثها: "كان واخد جدعنة والده، وأحمد زكي كان إنسان رائع مهما كان يظهر أنه قوي وهيثم ورث هذا منه.. واللي خلف ما متش وكان عارف الأصول، الله يرحمه".

توفى الفنان هيثم أحمد زكي فجر أمس الخميس في منزله بمنطقة الشيخ زايد، وشيعت جنازته من مسجد مصطفى محمود. ومن المقرر أن يقام العزاء مساء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد. ​

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